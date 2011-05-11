Янукович обсудил с Джарты подготовку к Совету регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел в Киеве рабочую встречу с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, в ходе которой, в частности, обсуждалась подготовка к заседанию Совета регионов, которое состоится на полуострове в начале июня, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Также глава государства и крымский премьер обсудили вопросы социально-экономического развития Крыма и обеспечения стабильности в регионе.

ДЖАРТЫ доложил ЯНУКОВИЧУ о предстоящей рабочей поездке в Брюссель и Лондон, в ходе которой глава правительства Крыма представит руководству и деловым кругам Великобритании и Евросоюза экономический потенциал и инвестиционные возможности автономии.

Кроме того, во время встречи обсуждалась подготовка проекта закона «Об основах развития Автономной республики Крым и особенностях осуществления инвестиционной деятельности на ее территории».