Три десятка дельфинов погибли, запутавшись в сетях рыбаков

В Черном море массово гибнут дельфины. Угодив в расставленные рыбацкие сети, животные запутываются в них и тщетно пытаясь подняться с этим грузом на поверхность, задыхаются в морских глубинах. На днях на протяжении 20-километровой зоны побережья от мыса Опук до села Южное в восточной части Крыма пограничники обнаружили трупы 31 дельфина. В этом году — это первый случай такого массового мора млекопитающих. По описанию очевидцев ЧП, все они относятся к одному из трех видов черноморских дельфинов — азовкам.

— Скорее всего, эти дельфины погибли в камбальных или катральных сетях, — рассказал «Комсомолке» директор коллективного предприятия «Лаборатория Брэма», старший научный сотрудник Карадагского природного заповедника Сергей Кривохижин. — И хотя промысел камбалы называется прибрежным, он ведется на глубине от 30 до 100 метров. Азовка — маленький дельфин, погибающий в сетях очень быстро. Сети длинные и очень тяжелые, и азовки, будучи не в силах поднять их на поверхность, задыхаются. Чтобы запутавшихся в сетях мертвых дельфинов было легче вытащить из сетей, рыбаки часто отрезают им хвостовые плавники.

По словам эксперта, иногда в рыболовецкие сети поневоле угождают и афалины — самый крупный вид дельфинов Черного моря. Но так как эти животные сильные и выносливые, шанс высвободиться из опасной ловушки и выжить у них более велик. Кстати, один из последних спасенных рыбаками дельфинов-афалин до сих пор живет на Донузлавской базе близ Евпатории, а второго ученые подлечили и выпустили на свободу.

Морские биологи неустанно бьют тревогу: каждый год в Черном море гибнут тысячи дельфинов. И это притом, что все дельфины занесены в международную Красную книгу, а азовка является самым охраняемым видом. По закону рыбаки должны сообщать о фактах гибели дельфинов и менять район промысла.

По материалам "Комсомольской правды"

Фото Сергея Кривохижина