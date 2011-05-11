Премьер Крыма презентует ЕС экономический потенциал региона

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты представит руководству и деловым кругам Великобритании и Евросоюза экономический потенциал и инвестиционные возможности автономной республики в ходе двухдневной рабочей поездки в Лондон и Брюссель, сообщила пресс-служба крымского правительства.

ДЖАРТЫ возглавит в Лондоне работу организованного Совмином Крымского инвестиционного форума, который пройдет в здании Лондонской фондовой биржи. В мероприятии будут участвовать представители британских, американских и международных компаний, научных учреждений и общественных организаций. В списке участников форума – руководители инвестиционных компаний, представители банков, строительных фирм, нью-йоркской фондовой биржи.

Пребывание председателя Совмина в Брюсселе начнется с открытия Крымского инвестиционного форума. Участие в мероприятии подтвердили руководители международных организаций, европейских банков, компаний, работающих в сферах энергетики, строительства, торговли недвижимостью, производства продуктов питания, добычи и транспортировки полезных ископаемых.

ДЖАРТЫ также встретится с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ и управляющим директором по России, Восточному соседству и Западными Балканами во внешней службе Европейского Союза Мирославом ЛАЙЧЕКОМ.

Одним из важнейших мероприятий поездки станет подписание соглашения Украины с Евросоюзом о реализации программы «Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму».

Согласно проекту соглашения, Евросоюз в течение ближайших четырех лет направит 12 миллионов евро на развитие Крыма и Севастополя. Программа сотрудничества, реализация которой начнется в текущем году, предусматривает выделение 5 миллионов евро на развитие туристической сферы Крыма, такой же суммы – на развитие социальных объектов автономии, и 2 миллионов евро – на привлечение иностранных инвестиций в экономику Севастополя.