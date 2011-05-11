Украинские моряки участвуют в учениях тактической группы ЕС

Два представителя отдельного батальона морской пехоты войск береговой обороны Военно-морских сил Украины майор Александр ЕСИН и капитан Олег САВИНОВ в составе многонациональной тактической группы Европейского Союза «HELBROC» принимают участие в командно-штабных учениях EVROPI II/11, которые начались 9 мая в городе Килкис (Греческая Республика), сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Целью учений, которые происходят на базе учебного полигона 71 аэромобильной бригады Вооруженных Сил Греции, является проверка готовности многонациональной тактической группы к выполнению заданий по назначению во время ее пребывания на дежурстве в Европейском Союзе на протяжении второго полугодия текущего года.

Планируется, что до 21 мая участники командно-штабных учений отработают элементы штабных процедур по организации управления, взаимодействия и логистического обеспечения подразделений многонациональной тактической группы во время их возможного участия в операциях по урегулированию кризисов, в частности предупреждению конфликтов и силовому разграничению конфликтующих сторон, эвакуационных и гуманитарных операциях.

Также во время учений EVROPI II/11 украинские военнослужащие будут иметь возможность выучить порядок развертывания и работы штаба, организацию подготовки и боевого слаживания подразделений, состав сил и средств многонациональной тактической группы ЕС «HELBROC».

3 июня 2008 года между Украиной и Европейским Союзом ратифицировано соглашение об определении общей схемы участия Украины в операциях ЕС по урегулированию кризисов.

Статьями 9 и 10 документа предусмотрено, что украинский контингент и персонал будет выполнять служебные обязанности и вести себя исключительно в интересах операции ЕС, оставаясь в полном подчинении своему национальному руководству. В случае возникновения кризисной ситуации и принятия соответствующих решений на международном и национальном уровнях силы и средства Вооруженных сил Украины будут направляться для участию в операции ЕС в соответствии с действующим законодательством Украины, с учетом конкретного места проведения операции.