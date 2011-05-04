ЧФ РФ и ВМС Украины проведут ракетные стрельбы в Черном море

Флоты Украины и России летом намерены провести в акватории Черного моря ракетные стрельбы, сообщили журналистам первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ и заместитель командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирал Сергей МЕНЯЙЛО на конференции по подготовке намеченного на 23-27 мая российско-украинского учения «Фарватер мира-2011».

Отвечая на вопрос, почему отменены планировавшиеся ранее ракетные стрельбы на учениях «Фарватер мира-2011», МЕНЯЙЛО заявил, что их никто не отменял. «Но, учитывая, что мероприятия учения «Фарватер мира-2011» насыщенные, привлечены большие силы… мы решили подготовиться к стрельбе более тщательно, с учетом мер безопасности», - сказал он.

«По согласованному с Военно-морскими силами Украины решению, ракетные стрельбы будут проведены в ходе плановой боевой подготовки. И мы сделаем все для того, чтобы обеспечить выполнение этих ракетных стрельб. Ракетная стрельба - это потенциально опасное мероприятие, тем более, в таком районе и такими силами. Поэтому, планово к ним подготовимся и планово выполним», - подчеркнул МЕНЯЙЛО.

ЕЛИСЕЕВ подтвердил, что по согласованию с ВМС Украины «стрельба перенесена на другое время, и это связано со сложностью подготовки ее проведения». По словам вице-адмирала, основополагающим моментом, повлиявшим на принятие такого решения, было то, что подобные совместные мероприятия флотами не проводились достаточно длительное время, поэтому нужна тщательная подготовка. Стрельбы будут проводиться в июне-июле.