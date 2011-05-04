Украинцы против памятников Сталину (опрос)

Более двух третей граждан Украины (70%) считают День Победы большим праздником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

23,6% респондентов считают этот день обычным праздником. Не считают День Победы праздником 4,7% респондентов. 1,7% не смогли ответить на вопрос.

Войну против фашизма украинцы преимущественно склонны называть Великой Отечественной. К такому названию склоняются больше двух третей опрошенных (66,2%). Около четверти респондентов (28,6%) называет эту войну Второй мировой. Другие ответы дали 2,4% респондентов, остальные затруднились с ответом.

Респондентам также задавался вопрос «На протяжении XX века в истории Украины было много событий, когда украинцы массово уничтожали друг друга: это Первая и Вторая мировые войны, гражданские войны, политические репрессии. Как Вы считаете, какой из путей решения взаимных обид лучший?». Половина опрошенных (53,8%) избрали ответ «Надо примириться и считать, что не было ни правых, ни виноватых». В то же время 28,7% респондентов считают, что надо, чтобы виновные обязательно были наказаны, даже через много лет. Остальные затруднялись с ответом.

Однако в случае конкретных инициатив сторонников примирения оказывается гораздо меньше. Так, идея примирения ветеранов Советской армии и ОУН-УПА имеет 34,6% сторонников и 37,2% противников. Более четверти опрошенных отнеслись к этой инициативе безразлично или не смогли ответить на вопрос. Несколько больше сторонников (38,1%) и меньше противников (31,7%) имеет идея примирения ветеранов советской и немецкой армий.

В то же время преимущественно негативно граждане Украины относятся к инициативе установления памятников Сталину в городах страны. Поддержали эту инициативу только 5,7% опрошенных, а негативно отнеслись к ней две трети (68%) респондентов. Около четверти опрошенных (26,3%) остаются безразличны к этой идее или затруднялись с ответом. Поддержка инициативы установления памятников Сталину снизилась, по сравнению с прошлым годом, когда поддерживали эту идею 9,6% опрошенных, а не поддерживали – 56,7%.

Исследование проведено соцслужбой Центра Разумкова с 1 по 5 апреля во всех регионах Украины. Опрошено 2009 респондентов, старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.