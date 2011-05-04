Тернополь собирает книги для морского лицея в Севастополе

В Тернополе представители Союза украинской молодежи (СУМ) в рамках акции «Подари книгу украинскому гардемарину!» начали сбор книг для военно-морского лицея в Севастополе, сообщила областная организация СУМ.

Книги собираются для создания украиноязычной библиотеки в первом в Украине военно-морском лицее.

Инициаторы акции предлагают тернополянам приносить книги на историческую, военную тематику, а также приключенческие или научные издания.

При этом они отмечают, что речь идет о духовном развитии будущих поколений украинских моряков, следовательно, призывают приносить книги, содержание которых отвечает принципам нравственности и благородства.

Книги в Тернополе будут собирать до 15 мая, после чего их передадут в Севастополь.

Военно-морской лицей в Севастополе был открыт 1 сентября 2009 года. Сейчас в лицее на двух курсах учатся 97 юношей из разных регионов Украины. Лицеисты обеспечены жильем, военной формой и всем необходимым, но нуждаются в помощи в комплектовании библиотеки.