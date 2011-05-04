Янукович возглавил антирейтинг "Враги прессы-2010"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возглавил ежегодный антирейтинг «Враги прессы», составленный Институтом массовой информации и Киевским независимым медиа-профсоюзом, сообщил КНМП.

По данным профсоюза, на протяжении 2010 года президентская охрана неоднократно препятствовала журналистам исполнять их профессиональные обязанности, из эфиров снимались сюжеты с критикой главы государства, а во время избирательной гонки работники медиа ощущали препятствия в своей законной деятельности со стороны членов избирательных комиссий. В целом в антирейтинге зафиксировано 12 случаев нарушения прав журналистов со стороны Администрации президента ЯНУКОВИЧА.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ занял второе место антирейтинга, благодаря своей охране, которая применила силу против журналистов, а также благодаря своей пресс-службе, которая требовала от издания полного согласования журналистского материала с пресс-секретарем главы правительства.

Замыкает первую тройку начальник Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимир СТОРОЖЕНКО, который в апреле 2010 года вырвал из рук журналиста микрофон и бросил его в урну.

Всего в антирейтинг попали 23 человека, среди которых депутат Верховной Рады Михаил ЧЕЧЕТОВ, который грозился закрыть ток-шоу на киевском областном телеканале, председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, который добился увольнения журналистки местной газеты из-за публикации о злоупотреблениях в интернате для инвалидов, говорится в сообщении.

Институт массовой Информации и Киевский независимый медиа-профсоюз формируют список врагов прессы на основании мониторинга нарушений прав журналистов и оценок экспертов – журналистов государственных и коммерческих медиа.

В 2009 году первую тройку антирейтинга составили тогдашние генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО, народный депутат Александр ТКАЧЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

ИМИ и КНМП учредили ежегодный антирейтинг «Враги прессы» в 2007 году.