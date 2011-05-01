Витренко и Грач провели альтернативную маевку

Сторонники Компартии рабочих и селян, Прогрессивной социалистической партии Украины и «Русского вече» провели в воскресенье в Симферополе, в сквере героев социалистического труда, «Союзное вече», посвященное дню солидарности трудящихся, - акция стала альтернативой первомайского шествия по главному проспекту города, сообщила пресс-служба КПРС.

Три общественно-политические силы приняли решение не проводить совместно с Партией регионов демонстрацию «в знак протеста против олигархического курса», который, по их мнению, ведут президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и ПР.

Организаторы утверждают, что акция собрала две тысячи человек. На маевку приехала лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО.

Демонстранты держали лозунги: «Нарушителей трудового законодательства - под суд!», «Бедная молодежь в государстве без будущего», «Нищенские пенсии - позор государства!», «Долой высокие тарифы на коммунальные услуги - газ, воду, электроэнергию!».

«Олигархические группировки хотят, чтобы народ Украины забыл о своем историческом прошлом, утратил чувство собственного достоинства, смирился с безысходной бедностью и рабским существованием. Трудящиеся Крыма и Украины должны осознать, что государства, которое стояло на страже их интересов, больше не существует. Поэтому бессмысленно ждать от нынешней власти, что она будет защищать их благополучие и человеческое достоинство. Это вновь становится делом рук самих трудящихся», - заявил лидер КПРС Леонид ГРАЧ.