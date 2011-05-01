Ялта приостановила строительство в центре города

Исполнительный комитет Ялтинского городского совета постановил приостановить все виды строительных работ, кроме аварийно-восстановительных, в центральной части города с 1 мая по 15 сентября - на период проведения курортного сезона, сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

«Такие решения принимаются ежегодно», - отметила руководитель пресс-службы Мария КЕСАОНОВА-НЕЧИПОРУК.

В частности, строительные работы будут приостановлены по улицам Московская, Киевская, Васильева, Кирова, Садовая, Чехова, Морская, Краснова, Таврическая, Екатерининская, Боткинская, Пушкинская, Тольятти, Маркса, Маршака, Гоголя, Ломоносова, Севастопольская, Володарского, Архивная, Заречная, Рузвельта, Игнатенко, Свердлова, Дражинского, Массандровсая, Поликуроская, Толстого, Средне-Слободская, Руданского, в переулках Черноморский и Потемкинский, в Приморском парке имени Гагарина.

Ранее Совет министров Крыма порекомендовал органам местного самоуправления рекреационных регионов полуострова прекратить строительные работы на территории курортных городов и районов для обеспечения безопасного и спокойного отдыха туристов.