Лидер коммунистов Севастополя поднимает народ против олигархов
На шествие пришла тысяча активистов
Первый секретарь Севастопольского горкома КПУ Василий ПАРХОМЕНКО считает, что человек труда больше не должен терпеть всевозможных унижений со стороны большого капитала, и призывает «организованно, как делается во всем мире, выступить против капитала».
«Сегодня даже самому «забитому» человеку понятно, что никакого социального партнерства, никакого мира у человека труда с капиталом быть не может. То, что происходит в Украине, это классическое подтверждение беспардонного, самого беспощадного унижения человека труда», - сказал ПАРХОМЕНКО во время первомайского митинга, собравшего более тысячи человек - представителей трудовых коллективов города и ряда политических сил.
Лидер севастопольских коммунистов призвал присутствующих на митинге вдуматься в цифры: «За прошедший год 100 самых богатых олигархов Украины стали в 2-5 раз богаче! А обычный рабочий человек стал еще беднее». Почему это происходит, задался он вопросом. «Потому что капитал всегда будет грабить страну и человека, независимо от того, какие политические цвета пребывают у власти. Суть власти проста: дать возможность капиталу ограбить человека труда... Единственная возможность для человека труда бороться на равных, это организованно, как делается во всем мире, выступить против капитала. Мы готовы быть рядом с рабочими в борьбе за справедливые требования. Мы говорим вам сегодня: да здравствует рабочий класс, долой правительство олигархов!», - сказал ПАРХОМЕНКО.
Первомайский митинг в Севастополе прошел под лозунгами: «Отечественному производству - поддержку государства», «Социальному государству - социальную политику», «Работающему человеку - достойные условия», «Работающим - достойную зарплату», «Всему народу Украины - достойную жизнь». После митинга колонны профсоюзов, КПУ и ПСПУ совершили праздничное шествие по городскому кольцу.