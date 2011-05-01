Лидер коммунистов Севастополя поднимает народ против олигархов

Первый секретарь Севастопольского горкома КПУ Василий ПАРХОМЕНКО считает, что человек труда больше не должен терпеть всевозможных унижений со стороны большого капитала, и призывает «организованно, как делается во всем мире, выступить против капитала».

«Сегодня даже самому «забитому» человеку понятно, что никакого социального партнерства, никакого мира у человека труда с капиталом быть не может. То, что происходит в Украине, это классическое подтверждение беспардонного, самого беспощадного унижения человека труда», - сказал ПАРХОМЕНКО во время первомайского митинга, собравшего более тысячи человек - представителей трудовых коллективов города и ряда политических сил.

Лидер севастопольских коммунистов призвал присутствующих на митинге вдуматься в цифры: «За прошедший год 100 самых богатых олигархов Украины стали в 2-5 раз богаче! А обычный рабочий человек стал еще беднее». Почему это происходит, задался он вопросом. «Потому что капитал всегда будет грабить страну и человека, независимо от того, какие политические цвета пребывают у власти. Суть власти проста: дать возможность капиталу ограбить человека труда... Единственная возможность для человека труда бороться на равных, это организованно, как делается во всем мире, выступить против капитала. Мы готовы быть рядом с рабочими в борьбе за справедливые требования. Мы говорим вам сегодня: да здравствует рабочий класс, долой правительство олигархов!», - сказал ПАРХОМЕНКО.

Первомайский митинг в Севастополе прошел под лозунгами: «Отечественному производству - поддержку государства», «Социальному государству - социальную политику», «Работающему человеку - достойные условия», «Работающим - достойную зарплату», «Всему народу Украины - достойную жизнь». После митинга колонны профсоюзов, КПУ и ПСПУ совершили праздничное шествие по городскому кольцу.