Первомайская демонстрация в центре Симферополя собрала, по оценкам сотрудников милиции, шестнадцать тысяч человек. Еще около двух тысяч наблюдали за шествием.

По проспекту Кирова шли «мажоретки», крымские чиновники и депутаты, представители профсоюзных организаций, юные спортсмены, школьники, студенты, коллективы предприятий. Многие несли голубые и желтые воздушные шары. Проехал десяток баггов.

В праздничной акции участвовали также активисты Партии регионов, их колонна была самой большой. «Регионалы» держали транспарант «Сделаем Крым жемчужиной Украины», несколько портретов Виктора ЯНУКОВИЧА, многочисленные флаги ПР, а также флаги Украины и Крыма.

Кроме того, в колоннах шли сторонники Компартии с лозунгами против кризиса, роста цен и бедности. Активисты партии «Справедливость» несли флаги своей политсилы, симпатики «Русского единства» помимо партийной символики держали флаги России.

Последними шли «монстранты» - молодые люди с абсурдными лозунгами: «Кря-кря», «Темнота спасет мымр», «Мы довольны режимом, нам отлично живется» и т.п.

Празднование Первомая продолжилось в парках и скверах Симферополя.