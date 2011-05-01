Севастополь проверяет карусели

Проверки готовности к безопасной эксплуатации аттракционов начались в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Первую проверку бойцы МЧС провели на Историческом бульваре. Нормы правил пожарной и техногенной безопасности смотрели на частном предприятии "Севаттракцион". В первую очередь инспекторы обращали внимание на техническое состояние качелей и каруселей, а также диагностику аттракционов. Инспекторам были предоставлены заключения специалистов, свидетельствующие о том, что дефектов и микротрещин, которые могут привести к аварийной ситуации, нет. Аттракционы допущены к эксплуатации.

Всего в Севастополе аттракционы эксплуатируют восемь субъектов предпринимательства.