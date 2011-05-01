Ялта повысила проезд в марштурках

Исполнительный комитет Ялтинского городского совет согласовал новые тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси города, увеличив их с 1 мая на 37,5%, или на 75 копеек, - до 2,75 гривен, сообщила пресс-служба ялтинской мэрии.

«Ялтинские автоперевозчики предлагали повысить стоимость проезда до 4 гривен, но путем переговоров нам удалось выйти на среднюю по Крыму сумму», - заявил ялтинский мэр Алексей БОЯРЧУК.

Автотранспортные предприятия обосновывают подорожание проезда ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти.

Последнее увеличение тарифов в общественном транспорте Ялты было в 2008 году.

Напомним, проезд в маршрутках Симферополя подорожал с 19 апреля на 75 копеек - до 2,75 гривен.