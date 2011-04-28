Генпрокуратура пустила Кучму в Ялту

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА получил разрешение следователя генеральной прокуратуры на временный выезд в Россию и Ялту (Крым), сообщает сайт фонда КУЧМЫ «Украина».

Генпрокуратура в марте возбудила уголовное дело против КУЧМЫ. Он подозревается в даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокаты экс-президента 26 апреля подали заявление в прокуратуру с просьбой разрешить их подзащитному поехать в Ялту 29 апреля - 8 мая для оздоровления и 9 мая - в Новгородскую область РФ для участия в мероприятиях, посвященных памяти погибшего в 1942 году отца.