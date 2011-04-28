Два инспектора колонии носили наркотики осужденному

"Попали" на три статьи УК

Два инспектора Симферопольской исправительной колонии №102 задержаны при попытке пронести каннабис в это пенитенциарное учреждение, против них возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Дело заведено по трем статьям Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий, передача наркотиков в места лишения свободы, незаконный сбыт прекурсоров. По решению суда работники колонии арестованы. Ведется следствие.

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