Два инспектора колонии носили наркотики осужденному
17:00, 28 апреля 2011Крым
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"Попали" на три статьи УК
Два инспектора Симферопольской исправительной колонии №102 задержаны при попытке пронести каннабис в это пенитенциарное учреждение, против них возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Дело заведено по трем статьям Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий, передача наркотиков в места лишения свободы, незаконный сбыт прекурсоров.
По решению суда работники колонии арестованы.
Ведется следствие.
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