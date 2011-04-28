Полсотни боеприпасов лежали с войны возле жилых домов

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям обезвредили 46 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены возле автобусной остановки и жилых домов в селе Ключевое в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Среди взрывоопасных предметов были две фугасные авиабомбы, шесть артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, один артснаряд диаметром 152 мм и 37 ручных гранат.

Бойцы МЧС вывезли боеприпасы на Старокрымский полигон и в среду вечером уничтожили путем подрыва.