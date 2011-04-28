Полсотни боеприпасов лежали с войны возле жилых домов
15:58, 28 апреля 2011Крым
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Саперы все подорвали
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям обезвредили 46 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены возле автобусной остановки и жилых домов в селе Ключевое в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Среди взрывоопасных предметов были две фугасные авиабомбы, шесть артиллерийских снарядов диаметром 76 мм, один артснаряд диаметром 152 мм и 37 ручных гранат.
Бойцы МЧС вывезли боеприпасы на Старокрымский полигон и в среду вечером уничтожили путем подрыва.
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