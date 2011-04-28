Международный аэропорт «Симферополь» открыл терминал внутренних авиалиний после реконструкции здания, которая осуществлялась за счёт средств предприятия. Стоимость работ составила порядка 9 млн. грн., сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Основная цель проекта - увеличение залов регистрации и секторов посадки. Так, в частности, площадь залов ожидания увеличена в два раза и составила 1500 квадратных метров», - говорится в пресс-релизе.

Планировка обеспечивает дифференциацию пассажиропотоков, удобство приема, контроля, погрузки багажа пассажиров.

Зона контроля на безопасность оснащена двумя установками металлодетекторов и двумя интроскопами для досмотра ручной клади.

Зона регистрации оборудована восемью современными стойками регистрации.

Здание после реконструкции позволит увеличить пропускную способность до 300 человек в час.

Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах прошлого века и располагает двумя взлетно-посадочными полосами.