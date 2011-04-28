Прокуратура забрала у милиции дело о ДТП с 3 погибшими в Симферополе

Прокуратура Крыма забрала в свое производство возбужденное милицией уголовное дело по факту аварии в Симферополе в ночь на 25 апреля, когда в результате наезда легкового автомобиля под управлением пьяного водителя, скрывавшегося от преследования наряда ГАИ, погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Такое решение принято руководством надзорного ведомства в связи со значительным резонансом события, а также необходимостью проверки следственным путем данных о возможных противоправных действиях работников Госавтоинспекции, которые могли привести к трагическим последствиям», - говорится в пресс-релизе.

Создана следственно-оперативная группа, в нее вошли сотрудники прокуратуры и следственного управления крымской милиции.

Напомним, «Мазда» сбила насмерть трех человек и ранила двоих на окраине Симферополя. Милиция 25 апреля возбудила дело по факту ДТП.

В пресс-релизе крымского управления Госавтоинспекции говорится, что наряд ДПС пытался остановить выписывающего на дороге виражи водителя «легковушки», но тот зацепил машину ГАИ и скрылся от преследования, прибыв к месту трагедии сотрудники Госавтоинспекции вырвали шофера из рук разъяренных свидетелей ДТП.

У 17-летнего пострадавшего - другая версия. «Наша компания из человек десяти стояла на остановке. Мы после дискотеки собирались ехать домой. Вдруг слышу, что кто-то быстро мчит… Вижу - это иномарка, а за ней машина ГАИ "летит". Гаишники сзади ударили, и "Мазда" на скольжении влетела в нашу толпу», - заявил он СМИ.