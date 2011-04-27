Создателю сафари-парка "шьют" дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту самовольного занятия более 20 га земли для размещения сафари-парка в Белогорском районе Крыма, который создает Олег ЗУБКОВ - владелец первого в СНГ частного зоопарка, расположенного в Ялте, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Участок организаторы сафари-парка занимают с 2008 года, не имея необходимых правоустанавливающих документов на землю. Противоправным использованием земли - ее ограждением и размещением вольеров - причинено свыше 350 тысяч гривен ущерба», - говорится в пресс-релизе.

Действия должностных лиц частного предприятия квалифицированы по статьям 197-1 и 365 Уголовного кодекса как самовольное занятие земучастка и превышение служебных полномочий.

Олег ЗУБКОВ не исключает заказной характер возбуждения дела против него.

«Я ничего не захватывал. Я приобрел целостный имущественный комплекс - бывшую военную базу, есть решение третейского суда, подтверждающего право собственности. С 2006 года я занялся оформлением аренды на земельный участок, тогда как белогорские власти до сих пор не знают, кто же должен выделять эту землю - то ли городской совет, то ли райгосадминистрация. У меня масса промежуточных решений в пользу будущего сафари-парка, и вот, когда остается год до открытия сафари-парка, я узнаю о возбуждении уголовного дела против меня!», - заявил ЗУБКОВ агентству УНИАН.

По словам директора ялтинского зоопарка, в прокуратуру его не вызывали, а об открытии дела он узнал в среду из сообщений в СМИ.

«Я думаю, что суд и следствие разберутся, что моей вины нет, что я не мог сам себе выписать договор аренды на земельный участок... Если это дело не носит заказной характер, то все это будет исследовано в ходе досудебного следствия, и, возможно, дело распадется», - сказал ЗУБКОВ.

Он также заявил, что общая территория сафари-парка составляет около 35 га. Сейчас там живут более двух тысяч животных и птиц, среди них - львы, медведи, жирафы, зебры.