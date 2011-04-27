Украинский корабль возвращается в Крым после активации Blakseafor

Украинский флот завершил выполнение задач в рамках очередной активации оперативного соединения группы военно-морского сотрудничества Blakseafor (силы Черного моря), которая продолжалась с 5 апреля, сообщил пресс-центр Военно-морских сил.

Корабль «Славутич» возвращается в Севастополь.

Во время активации в составе соединения кораблей «Славутич» за 16 ходовых суток прошел свыше 1860 морских миль, его экипажем проведено 25 корабельных учений и 52 корабельных боевых учения, 31 тренировка вахтенных офицеров и 12 тренировок по борьбе за живучесть корабля, 4 стрелковых упражнения.

«Славутич» в составе оперативного соединения кораблей посетил с визитами доброй воли порты городов Стамбул (Турция) и Новороссийск (Российская Федерация). Находясь в этих портах, украинские моряки вместе с иностранными коллегами провел ряд базовых учений и тренировок, побывал на экскурсиях по памятным местам, приняли участие в спортивных соревнованиях с экипажами кораблей-участников активации.