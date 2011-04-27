Канатка "Мисхор - Ай-Петри" заработала после ремонта

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» открылась в среду после ремонтных работ, которые проводились с марта.

Стоимость билета для взрослых в одну сторону составляет 50 гривен, для детей от 6 до 12 лет - 25 гривен, для дошколят - бесплатно. Канатка работает с 10 до 17 часов, сообщает ее официальный сайт.

Канатная дорога открылась в 1988 году, с 2000 года ее арендует компания «Стартинвест».

На фуникулере от нижней станции «Мисхор» до плато Ай-Петри можно добраться за 20 минут. Угол подъема - 45 градусов.

Длина канатки составляет более 3,5 километров. Между средней станцией «Сосновый бор» и верхней «Ай-Петри», которые разделяют почти два километра, нет ни одной опорной вышки, что позволяет считать ее самым длинным безопорным пролетом канатной дороги в Европе.