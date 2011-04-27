Зубков: сафари-парк создаю законно

Директор ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ, который создает сафари-парк в Белогорском районе Крыма, заявляет, что объект для поселения львов получил законным путем, и не исключает заказной характер возбуждения уголовного дела против него.

«Я ничего не захватывал. Я приобрел целостный имущественный комплекс - бывшую военную базу, есть решение третейского суда, подтверждающего право собственности. С 2006 года я занялся оформлением аренды на земельный участок, тогда как белогорские власти до сих пор не знают, кто же должен выделять эту землю - то ли городской совет, то ли райгосадминистрация. У меня масса промежуточных решений в пользу будущего сафари-парка, и вот, когда остается год до открытия сафари-парка, я узнаю о возбуждении уголовного дела против меня!», - заявил ЗУБКОВ по телефону корреспонденту УНИАН, комментируя сообщение прокуратуры Крыма об открытии дела о самовольном занятии более 20 га земли для размещения сафари-парка.

По словам директора ялтинского зоопарка, в прокуратуру его не вызывали, а об открытии дела он узнал в среду из сообщений в СМИ.

«Я думаю, что суд и следствие разберутся, что моей вины нет, что я не мог сам себе выписать договор аренды на земельный участок... Если это дело не носит заказной характер, то все это будет исследовано в ходе досудебного следствия, и, возможно, дело распадется», - сказал ЗУБКОВ.

Он также заявил, что общая территория сафари-парка составляет около 35 га. Сейчас там живут более двух тысяч животных и птиц, среди них - львы, медведи, жирафы, зебры.