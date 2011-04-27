"КаZантип" создает в Крыму спорт-экшен-парк для экстремальных игр

Музыкальный проект «КаZантип» готовит площадку - Action Sport Park - для экстремальных игр Z-Games, которые пройдут 18-31 июля в селе Поповка на западе Крыма.

«Сейчас создается самый уникальный на территории СНГ спорт-экшен-парк. Инфраструктуру для него мы готовили четыре года», - сказал один из организаторов «КаZантипа» Андрей ФИЛОНОВ в среду на пресс-конференции в Симферополе.

В частности, появятся 80-метровый бассейн для вейкбординга, скалодром над водой (спортсмены при восхождении не будут пользоваться страховкой и смогут падать в бассейн), парк для паркура, площадка для брейк-данса.

Всего на территории «КаZантипа», площадь которого составляет 10 гектаров, планируется разместить более десяти объектов для экстремальных и уличных видов спорта. «Это не капитальное строительство, это - спортивные сооружения, которые монтируются-разбираются», - сказал ФИЛОНОВ.

По предварительным подсчетам, в Z-Games примут участие сотни спортсменов из разных стран мира, игры увидят 5 тысяч зрителей. Кроме того, весь июль будет работать спортивный лагерь.

Сам музыкальный проект «КаZантип» пройдет в августе. «Я бы ел наркотики на завтрак большой ложкой, если бы они были полезны для здоровья, но я считаю, что в жизни есть много других интересных вещей», - сказал президент «Республики Z» Никита I, комментируя мнение о том, что на «КаZантипе» собираются одни наркоманы, и призвал молодежь заниматься спортом.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в «Республику Z». Впервые Z-Games прошли в тестовом недельном режиме в 2010 году.