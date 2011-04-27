Севастопольский чиновник погорел на взятке
14:14, 27 апреля 2011Крым
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Прокуратура возбудила уголовное дело
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело против руководителя отдела транспорта и связи Севастопольской государственной администрации из-за вымогательства и получения восьми тысяч гривен взятки, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.
Установлено, что чиновник требовал деньги за содействие в получении на конкурсе права перевозки пассажиров в общественном транспорте.
Дело возбуждено по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый задержан «на горячем».
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