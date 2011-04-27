Севастопольский чиновник погорел на взятке

14:14, 27 апреля 2011
Крым
0

Прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело против руководителя отдела транспорта и связи Севастопольской государственной администрации из-за вымогательства и получения восьми тысяч гривен взятки, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры. 

Установлено, что чиновник требовал деньги за содействие в получении на конкурсе права перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Дело возбуждено по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан «на горячем». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter