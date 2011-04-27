На драчливых украинских матросов завели два дела
14:05, 27 апреля 2011Крым
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Сломали сослуживцам нос и челюсть
Военная прокуратура Севастопольского гарнизона возбудила два уголовных дела против моряков Военно-морских сил Украины, которые побили сослуживцев, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
Так, один матрос, будучи недовольным качеством выполнения поручения другим матросом, ударив его несколько раз в лицо, сломал в нос.
Второй матрос, желая показать преимущество над коллегой, нанес тому удар кулаком в лицо, сломав челюсть.
Пострадавшие госпитализированы.
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