На драчливых украинских матросов завели два дела

14:05, 27 апреля 2011
Крым
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Сломали сослуживцам нос и челюсть

Военная прокуратура Севастопольского гарнизона возбудила два уголовных дела против моряков Военно-морских сил Украины, которые побили сослуживцев, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры. 

Так, один матрос, будучи недовольным качеством выполнения поручения другим матросом, ударив его несколько раз в лицо, сломал в нос. 

Второй матрос, желая показать преимущество над коллегой, нанес тому удар кулаком в лицо, сломав челюсть.

Пострадавшие госпитализированы.

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