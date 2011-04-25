Украине угрожают теракты из-за ЧФ России - экс-министр обороны

Присутствие Черноморского флота России в Севастополе создает опасность терактов в Украине, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщила пресс-служба политика.

«Россия уже показала, что будет задействовать флот, где и когда захочет, не согласовывая этого с Украиной. Для нас это опасность терактов, ведь военные знают, что врага действенно останавливать ударами по его базам. Кроме того, российский парламент дал право президенту использовать войска за границей, если есть угроза для воинских контингентов или россиян. Если по базе Черноморского флота будет нанесен удар, то российский президент имеет полное право использовать вооруженные силы, а зачем эти угрозы Украине?», - сказал ГРИЦЕНКО.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в Харькове в апреле 2010 года договорились о продлении пребывания российского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.

ГРИЦЕНКО поставил под сомнение энергетическую целесообразность соглашений. «Фактически, будучи энергоизбыточной страной, Украина зависит от российского газа. Мы имеем и свой уголь, и свой газ на много лет вперед, но мы тратим на единицу продукции в 5-6 раз больше, чем развитые страны», - сказал нардеп.

Политик считает, что от «харьковских соглашений» выиграла только Россия, а украинские власти обманули своих граждан. «Сегодня это поняло уже большинство населения Украины. Это подтверждают последние социологические опросы», - заявил он.