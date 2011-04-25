Автомобиль задавил 3 пешеходов в Крыму

Следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек и травмирования еще двух в результате наезда легкового автомобиля в ночь на 25 апреля в Симферополе, водитель машины задержан, сообщила пресс-служба МВД.

Погибли 22-летний, 36-летний и 39-летний мужчины. В симферопольские больницы с травмами разной степени тяжести доставлены 17-летний парень и 27-летний мужчина, говорится в пресс-релизе крымского управления МЧС.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства водителем, которое повлекло смерть нескольких человек) Уголовного кодекса.

Двигаясь по улице Данилова, расположенной на окраине Симферополя, в направлении села Перово, автомобиль «Мазда» выехал за пределы проезжей части на площадку для разворота маршрутных такси - там легковушка наехала на пешеходов, после чего выехала на колею за черту железнодорожного переезда.

«Водитель задержан, ему оказана медицинская помощь. В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз», - сказано в милицейском пресс-релизе.

Правозащитная группа «Полуостров Крым» сообщила, что машиной управлял пьяный водитель.