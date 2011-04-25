"Лукойл" и "Роснефть" могут начать разработку шельфа Черного моря

ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "НК "Роснефть" рассматривают для совместной работы шельф Черного моря и Каспия, сообщил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в субботу.

Алекперов напомнил, что до 1 сентября компании должны подготовить конкретные предложения, а 1 августа они формализуют все свои структуры.

"Мы рассматриваем объединение усилий на шельфах: это и Каспий, и Азов, и Черное море, это и Арктическое побережье. Консорциум позволит объединить усилия российских компаний. Впервые, Владимир Владимирович, создается консорциум не с иностранными компаниями, а две российские компании объединяют усилия, финансовые активы, активы минеральных ресурсов, для того чтобы выполнить задачу и создать единую систему, которая была бы экономически эффективна для всех участников этого рынка. Поэтому, конечно, это очень хороший толчок, это шаг вперед, который позволяет нам сегодня уже браться за очень сложные проекты - как технологические, так и капиталоемкие", - подчеркнул глава ЛУКОЙЛа.

Отвечая на вопрос Путина о том, что могло бы быть в качестве первого шага сотрудничества, Алекперов сказал: "Это могут быть геолого-разведочные работы, в том числе на Черном море, на Каспии. Мы совместно рассматриваем сейчас два объекта, где могли бы вести эти работы".

Алекперов также рассказал, что компании планируют объединить свои месторождения в Тимано-Печорской провинции, где ЛУКОЙЛ уже построил экспортную инфраструктуру.

"Есть у нас месторождения невведенные, есть у "Роснефти" невведенные. Строительство отдельного нефтепровода малого диаметра обеим компаниям невыгодно, а объединив усилия, мы могли бы просто всю эту инфраструктуру сделать самостоятельно. Вот эти три региона, где сегодня могли бы быть эффективны наши совместные проекты", - отметил Алекперов.

ОАО "Роснефть" и ОАО "ЛУКОЙЛ" 21 апреля подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве; до 15 мая компании создадут совместные рабочие группы, чтобы до 1 августа определить список проектов с последующей оценкой их эффективности и разработкой приемлемых механизмов сотрудничества. Окончательный список проектов будет готов к 1 сентября. В соответствии с соглашением, ЛУКОЙЛ может принять участие в геологоразведке на лицензионных участках ОАО "Роснефть" на шельфе, а также в разработке уже открытых месторождений в рамках российского законодательства. Также стороны договорились об объединении усилий по таким направлениям, как геологоразведка, добыча и транспортировка углеводородов на участках в Ненецком автономном округе (НАО), а также по ряду других направлений. ЛУКОЙЛ и "Роснефть" планируют совместный маркетинг попутного и природного газа месторождений Большехетской и Ванкорской зон, взаимные поставки на сбытовые и производственные мощности обеих компаний нефтепродуктов, сжиженных газов и продуктов нефтехимии.

Кроме того, компании намерены совместно вырабатывать решения для повышения эффективности реализации продукции нефтехимии, нефти и газопереработки в РФ и за рубежом.

"Роснефть" и ЛУКОЙЛ намерены использовать имеющуюся логистическую инфраструктуру, в том числе мощности по перевалке нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимии на экспорт, а также разработку и осуществление проектов в области транспортной инфраструктуры для нефтепродуктов, в том числе проекта по строительству продуктопровода, до Московского продуктового кольца и проекта "Юг".

Как сообщал журналистам глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, в НАО у "Роснефти" есть такие месторождения как Наульское, Советское и Лабаганское с общими запасами 200 миллионов тонн, у ЛУКОЙЛа также есть участки в этом округе. Он подчеркнул, что компании могут выработать совместные способы наиболее эффективной работы на этих объектах, в том числе путем использования общей инфраструктуры.

Алекперов ранее не исключал, что для каждого проекта будет создано отдельное совместное предприятие.

РИА Новости