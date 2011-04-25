Три пловца совершили километровый "крестный заплыв" в Севастополе

Три пловца в честь праздника Пасхи совершили километровый «крестный заплыв» через Севастопольскую бухту, по очереди держа в руках крест с распятием, сообщил главный редактор сайта «Меридиан-Севастополь» Роман ЧЕРНЕНКО, который сам неоднократно принимал участие в марафонских заплывах.

Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и любитель зимнего плавания Виктор ПИСКУНОВ стартовали в 9.45 от Михайловского равелина на Северной стороне Севастополя и через 30 минут финишировали у Памятника затопленным кораблям (на другой стороне Севастопольской бухты). Спортсмены проплыли более километра, температура воздуха при этом составляла плюс 13 градусов. На конечном этапе к пловцам присоединился начинающий «морж», рабочий-строитель Александр БЕЛОВ.

После финиша СОФЯНИК отметил, что все участники заплыва чувствуют себя хорошо. «Нашу символическую эстафету с крестом можно назвать крестным ходом. Мы переплыли бухту от одного символического места Севастополя - Михайловского равелина - к другому святому для каждого севастопольца месту - Памятнику затопленным кораблям. Настроение и самочувствие у нас великолепное, ведь сегодня великий христианский праздник - Пасха, которому мы и посвятили свой заплыв», - сказал он.

Ранее СОФЯНИК в одиночку переплывал Средиземное море (225 км), совершил такие одиночные экстремальные заплывы, как мыс Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта – Севастополь (100 км), Евпатория - Севастополь (90 км). Кроме того, он вдоль и поперек переплывал пролив Босфор в летнее и зимнее время года, а также пролив Дарданеллы (зимой) и Мраморное море (105 км).