3 пешехода погибли в ДТП в Крыму

Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в ночь на понедельник в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Из-за наезда машины «Мазда» под управлением 25-летнего водителя погибли 22-летний, 36-летний и 39-летний мужчины.

В симферопольские больницы доставлены 17-летний парень (с закрытой черепно-мозговой травмой, политравмой, переломами двух ребер и голени) и 27-летний мужчина (с политравмой, компрессионным переломом шейного и грудного позвонков, закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота). Состояние первого оценивается врачами как средней тяжести, второго - как тяжелое.