Украинцы опасаются новых аварий на своих АЭС - опрос

Большинство граждан Украины - 70% - опасается того, что в будущем на украинских АЭС может произойти серьезная авария, свидетельствуют результаты всеукраинского исследования Института Горшенина.

Нет таких опасений у каждого пятого респондента (21,4%). Затруднились ответить 8,6% опрошенных.

Также большинство украинцев (78,3%) считают Чернобыльскую АЭС опасной. При этом каждый шестой опрошенный (15,3%) полагает, что ЧАЭС на сегодняшний день опасности не представляет. Затруднились ответить на этот вопрос 6,4% респондентов.

Более трети граждан Украины (37,9%) считают, что Чернобыльская зона должна быть зоной отчуждения. При этом почти такое же количество опрошенных (36,3%) полагает, что в будущем следует использовать Чернобыльскую зону для проведения научных исследований. Каждый шестой респондент (15,4%) считает, что данная зона должна быть заповедной, 6,1% - туристической. Высказали мнение, что Чернобыльская зона должна стать местом хранения радиоактивных отходов, 4,8% опрошенных. Ответ «другое» дали 2,2% украинцев, а 4,6% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (66,3%) полагает, что новые АЭС или новые блоки на действующих АЭС в нашей стране строить не следует. При этом каждый пятый опрошенный (20,3%) придерживается противоположной точки зрения, а 13,4% - затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование показало, что подавляющее большинство украинцев (87,3%) опасается того, что последствия Чернобыльской аварии могут негативно повлиять на их собственное здоровье либо на здоровье их близких. Каждый десятый украинец (9,5%) подобных опасений не испытывает. Затруднились ответить 3,2%.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «25 лет после катастрофы на ЧАЭС» с 18 по 20 апреля. Всего согласно случайной выборке опрошена 1000 респондентов от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.