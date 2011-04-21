Крымские коммунисты подыскали себе лидера

Член центрального комитета Коммунистической партии Украины Олег СОЛОМАХИН избран первым секретарем крымского республиканского комитета КПУ. Такое решение принял пленум рескома, сформированного в четверг на партконференции в Симферополе. Должность оставалась вакантной около четырех месяцев.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года исключил нардепа Леонида ГРАЧА, который руководил рескомом с сентября 1993 года, из партии и ее фракции в украинском парламенте, а также распустил реском. ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с "регионалами" в Верховной Раде. Сторонники ГРАЧА на пленуме рескома 15 января 2011 года избрали лидером крымских коммунистов Наталью ШТЕПУ, но руководство КПУ ее не признало. С 27 февраля ГРАЧ возглавляет Компартию рабочих и селян.

«Здоровый разговор сегодня был, разговор был искренним - это как и партийная исповедь, и как однозначная оценка, что состоялось очищение республиканской организации», - сказал журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

СОЛОМАХИНУ 51 год. Он состоит в партии с 1982 года. В последнее время работал помощником депутата Рады из фракции КПУ Марины ПЕРЕСТЕНКО.

Членами крымской организации КПУ, по данным на начало апреля, являются менее 4,2 тысяч человек.