"Прачечную", отмывшую 70 миллионов, закрыли в Севастополе

Сотрудники налоговой ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 70 миллионов гривен в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольской налоговой.

По оперативным данным, преступная группа занималась конвертацией около двух лет. Были созданы семь фиктивных предприятий. Налоговики допускают, что услугами центра пользовались около сотни реально работающих фирм.

Налоговая милиция задержала курьера конвертцентра, у которого изъяла 335 тысяч гривен. Против него возбуждено уголовное дело.

Установлены также другие причастные к конвертации люди, открыты уголовные дела. Один из организаторов "конверта" по решению суда арестован на два месяца.

К ответственности привлечен сотрудник банка, который, используя служебное положение, помогал незаконно снимать деньги.