Севастопольский марафонец совершил 10-километровый заплыв

Севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК в четверг за пять часов в десятиградусной воде проплыл около десять километров. Рекордсмен совершил заплыв в честь приближающегося Воскресения Господнего.

СОФЯНИК стартовал в 5 утра возле маяка на мысе Херсонес, а финишировал в 10.22, неподалеку национального заповедника «Херсонес Таврический». Температура воздуха на старте равнялась трем градусам тепла, на финише - девяти градусам.

«Чистый четверг, получилось очень удачно, очень легко было плыть, солнце, чистая вода, вода для меня очень теплая, потому что плаваю круглый год», - сказал марафонец журналистам. СОФЯНИК заявил, что ему сопутствовало «радостное чувство, пасхальное настроение».

Марафонец пытался совершить заплыв в среду, но осуществить задуманное помешали сильный ветер и шторм.