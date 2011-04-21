Азаров обещает газ в промышленных объемах с шельфа лет через десять

Украина сможет добывать газ и нефть в промышленных объемах на шельфе Черного моря минимум через 10 лет, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в четверг на семинаре с представителями региональных СМИ.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет подписано мировое соглашение с компанией Vanco Prykerchenska Ltd., которая будет работать на шельфе.

«Мы сейчас ведем переговоры – мировое соглашение будем заключать. И придет эта компания, и пройдет лет десять, прежде чем мы добудем в промышленных объемах газ и нефть на нашем шельфе. Лет десять в лучшем случае, я это как специалист говорю», – сказал АЗАРОВ.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами. Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе. Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.