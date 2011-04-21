Пограничники спасли яхту, терпящую бедствие в Черном море

Сотрудники пограничной службы отбуксировали в Балаклавскую бухту в Севастополе яхту с четырьмя украинцами, которая не могла самостоятельно двигаться 20 апреля из-за шторма в Черном море, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

Моторная яхта «Анна Мария» следовала из Керчи в Севастополь. Она попала в трех милях от мыса Фиолент в неблагоприятные погодные условия. «Из-за усилившегося до трех баллов волнения моря и встречного ветра скоростью 10-12 метров в секунду яхта, несмотря на усилия экипажа, не могла самостоятельно двигаться в сторону берега, ее стало относить в открытое море», - говорится в пресс-релизе.

Пограничники послали на помощь плавсредству малый катер морской охраны типа «Калкан». Его экипаж попытался отбуксироть яхту в порт, но не смог - шторм усилился до четырех баллов.

Командование Севастопольского отряда морохраны направило для оказания помощи более мощный катер типа «Гриф». Он и спас керченскую «Анну Марию».