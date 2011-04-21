Севастополь попросит у Януковича квартиры для украинских моряков

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен просить у президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА содействия в вопросе строительства в городе квартир для украинских военных моряков.

«Что меня устраивает? Министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ сказал о том, что все документы подписаны, и Россия в течение двух лет в микрорайоне Казачья бухта построит (для российских военнослужащих) 1265 квартир. Здорово. То есть, это порядка 75 тыс. кв. м жилья. Искренне этому рад, потому что эти дома в Севастополе - современные. То, что российские военнослужащие будут жить достойно, у севастопольцев вызывает удовлетворение», - сказал САРАТОВ в эфире севастопольской региональной государственной телерадиокомпании, комментируя итоги состоявшегося 18-19 апреля рабочего визита в город министров обороны Украины и России.

Вместе с тем, заявил САРАТОВ, как глава горадминистрации он обеспокоился: «Как же теперь украинские военные?». Для украинских военных по планам этого годадолжно быть построено в Севастополе 237 квартир. «Хочу оговориться: это не только квартиры для ВМС Украины, это и для гарнизона «Бельбек» (для семей летчиков Воздушных сил Украины), в Инкермане, то есть, мало», - сказал чиновник.

САРАТОВ надеется, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с ЯНУКОВИЧЕМ, в ходе которой он обратит внимание президента: «Правильно, чтобы мы квартир построили не меньше».