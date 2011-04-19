Россия не заинтересована в покупке крейсера "Украина"

Российская Федерация не заинтересована в приобретении крейсера «Украина», заявил министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ во вторник по результатам встречи с главой украинского оборонного ведомства Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

«Пока Российская Федерация не заинтересована в его (крейсера «Украина») приобретении - у нас нет такой задачи и необходимости», - сказал СЕРДЮКОВ.

«Да и, собственно говоря, государственная программа вооружений уже сформирована, и денег там не заложено», - добавил он.

Ракетный крейсер был заложен в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году заключен новый контракт с Минобороны на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля прекратилось.

В мая 2010 года президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке крейсера.

6 июля 2010-го Верховная Рада отменила постановление о присвоении ему названия «Украина».

27 февраля 2011 года СЕРДЮКОВ заявил, что Россия ждет приемлемого предложения со стороны Украины по условиям приобретения РФ крейсера.