Россия обещает военнослужащим ЧФ РФ 1265 квартир в Севастополе

Российская Федерация в течение ближайших двух лет построит в Севастополе в районе бухты Казачья 1265 квартир для семей военнослужащих Черноморского флота РФ, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

По его словам, договор о строительстве жилья для российских военнослужащих подписан на прошлой неделе.

"Речь о 1265 квартирах, которые будут построены в течение двух лет в бухте Казачья. Это большие объемы. Мы рады тому, что подписание этого документа состоялось. Теперь надо всем вместе -нашим строителям, заказчикам освоить деньги, чтобы реально запустить эти квартиры, чтобы люди в них заселились", - сказал САРАТОВ.