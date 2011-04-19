Россия обещает военнослужащим ЧФ РФ 1265 квартир в Севастополе
17:14, 19 апреля 2011Крым
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В ближайшие два года
Российская Федерация в течение ближайших двух лет построит в Севастополе в районе бухты Казачья 1265 квартир для семей военнослужащих Черноморского флота РФ, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.
По его словам, договор о строительстве жилья для российских военнослужащих подписан на прошлой неделе.
"Речь о 1265 квартирах, которые будут построены в течение двух лет в бухте Казачья. Это большие объемы. Мы рады тому, что подписание этого документа состоялось. Теперь надо всем вместе -нашим строителям, заказчикам освоить деньги, чтобы реально запустить эти квартиры, чтобы люди в них заселились", - сказал САРАТОВ.
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