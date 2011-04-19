Русская община требует восстановить памятник Екатерине II

Активисты партии «Русское единство» и общественной организации «Русская община Крыма», отмечая митингом 228-ю годовщину провозглашения манифеста «О взятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей стороны Кубанской под державу Российскую», потребовали от властей региона восстановить в Симферополе памятник основательнице города - российской императрице Екатерине II.

Акция проходила в парке культуры и отдыха, у памятного камня на месте будущего монумента императрице. Власти Симферополя установили знак в июне 2007 года во время празднования Дня города. Против восстановления монумента выступают крымские татары и представители украинских общественно-политических организаций. Памятник Екатерине II, присоединившей Крым к Российской империи в 1783 году, был установлен в конце девятнадцатого века и разрушен в двадцатых годах двадцатого века.

«Мы считаем, что восстановление памятника Екатерине II (Великой) в Симферополе должно стать делом чести для представителей крымской власти, главной опорой которой был и остается русский народ», - говорится в обращении митингующих к председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ и мэру Симферополя Виктору АГЕЕВУ.

Активисты собрались на акцию под флагами своих общественно-политических организаций, России и Крыма. Митинг собрал 150 человек.