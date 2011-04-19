Катер утонул, удирая от пограничников в Керченском проливе

Катер, на борту которого находились четверо украинцев, перевернулся и затонул в Керченском проливе при попытке скрыться от преследования двух украинских и одного российского пограничных катеров, люди спасены, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

Инцидент произошел вечером 18 апреля.

Украинский погранкатер решил проверить три маломерных плавсредства, двигающихся из Черного моря в сторону Азовского. Два катера взяли направление на Камыш-Бурунскую бухту, а третий продолжил движение в направлении Азовского моря.

«После подачи пограничниками сигнала об остановке для проведения осмотра, катер увеличил скорость и пытался оторваться от преследования. К операции по перехвату подключились малый катер морской охраны погранслужбы Украины и пограничный сторожевой катер береговой охраны Федеральной службы безопасности России, которые в это время несли на входе в Азовское море совместную службу по проверке погранрежима. При сближении с двигающимися навстречу погранкатерами преследуемое плавсредство совершило опасный маневр и затонуло», - говорится в пресс-релизе.

Пограничники подняли затонувший катер и передали его украинской стороне.

При осмотре двух других плавсредств нарушения не обнаружены.