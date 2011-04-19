Корабли активации Blackseafor вышли из Крыма в Новороссийск

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR вышли во вторник из порта Севастополь, где они в рамках очередной активации этого оперативного соединения находились с дружественным визитом с 14 апреля, и взяли курс на порт Новороссийск (Россия), сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

После выхода из порта на внешнем рейде Севастополя корабли BLACKSEAFOR, в состав которого входят фрегат «Верни» (ВМС Болгарии), корабль управления «Славутич» (ВМС Украины), патрульный катер «Сухуми» (ВМС Грузии), эсминец «Марашешти» (ВМС Румынии), фрегат «Явуз» (ВМС Турции) и большой десантный корабль «Ямал» (ЧФ РФ), вместе с морским тральщиком ВМС Украины «Черкассы» провели учения по проводке за тралами.

Планируется, что на переходе по морю в Новороссийск корабли соединения проведут учения по плаванию в ордерах, тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связи, передаче грузов на ходу, по противовоздушной обороне, борьбе за живучесть, оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, и спасению человека, очутившегося за бортом.

Согласно плану активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества, 22 апреля корабли должны прибыть в Новороссийск.

Нынешняя активация оперативного соединения продлится до 26 апреля.