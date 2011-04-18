Турция намерена провести экономический форум в Симферополе

Турция планирует провести в Симферополе осенью 2011 года экономический форум и выставку «ИнотекЭкспоКрым», в ходе которого Крым сможет представить турецким бизнесменам свои инвестиционные проекты, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

По словам МЕРИЧА, Турция относится к Украине как стратегическому партнеру. Такое партнерство предусматривает, в частности, внедрение свободной торговли между двумя странами и отмену виз. «Сегодня Турция находится в стадии разработки внедрения свободной экономической зоны Причерноморья, что положительно может отразиться на развитии всех стран Черноморского бассейна. В связи с этим турецкая сторона рассматривает Крым как достаточно перспективный, инвестиционно привлекательный регион», - говорится в сообщении Совмина.

На встрече со спикером Верховного совета Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ посол заявил, что «у Турции нет никаких скрытых планов на счет Крыма», поэтому страна рассчитывает на понимание, поддержку и толерантное отношение к ее начинаниям. «Они принесут взаимовыгодную пользу и упрочат наши добрососедские отношения», - сказал дипломат, которого цитирует пресс-служба крымского парламента.

На встрече с постоянным представителем президента Украины в Крыму Владимиром ЯЦУБОЙ посол отметил позитивные изменения в вопросах, связанных с решением социально-экономических проблем крымских татар.

«Наши приоритеты - помощь в вопросах обустройства, образования. Наш партнер в их реализации - меджлис крымскотатарского народа. Мы с удовлетворением констатируем ту слаженную работу, которую ведут в этом направлении сегодня крымские власти», - цитирует МЕРИЧА пресс-служба постпреда главы государства.