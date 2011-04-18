Мэрию Алупки спасли от "коктейля Молотова"

Здание городского совета и горисполкома Алупки на южном берегу Крыма пытались поджечь, планам помешала милиция, двое подозреваемых задержаны.

Патрулирующие город бойцы «Беркута» задержали жителя Алупки возле мэрии со стеклянными емкостями с бензином, к которым были приделаны самодельные фитиля, сообщила газета «Алубика».

Ялтинская милиция эту информацию подтвердила, сообщив также, что чуть позже был задержан второй неудавшийся поджигатель-алупкинец. Открыто уголовное дело.

МВД проверяет причастность задержанных к серии поджогов, произошедших в Алупке за последние несколько месяцев. «Журналисты назвали их "бизнес-поджогами", так как горели в основном коммерчески привлекательные объекты», - отмечает «Алубика».