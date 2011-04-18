5 дополнительных поездов пустила ЮЖД в Крым на праздники
13:12, 18 апреля 2011Крым
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Южная дорога назначила пять дополнительных поездов в Крым на время пасхальных и майских праздников, сообщила в понедельник пресс-служба ЮЖД.
В частности, в период пасхальных праздников будут курсировать поезда № 175/176 "Харьков-Симферополь" (23 апреля) и № 529/546 "Харьков-Симферополь" (22 апреля).
В период майских праздников назначены дополнительные поезда № 545/546 "Харьков-Севастополь" (29 апреля), № 539/540 "Харьков-Симферополь" (с отправлением 29 апреля) и № 175/176 "Харьков-Симферополь" (рейсы 29, 30 апреля и 3, 9 мая).
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