Министр обороны России "инспектирует" Крым

Министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ прибыл в Украину для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

СЕРДЮКОВ вместе с украинским коллегой Михаилом ЕЖЕЛЕМ в понедельник в Крыму ознакомятся с инфраструктурой полигона взлетно-посадочных систем “Нитка” и осмотрят “Сакский центральный военный клинический санаторий имени Пирогова”.

Министры также планируют ознакомиться со структурой академии Военно-морских сил имени Нахимова и Военно-морского лицея в Севастополе.

Кроме того, СЕРДЮКОВ и ЕЖЕЛЬ осмотрят мультифункциональный навигационный тренажер “Ходовой мостик”, тренажер глобальной системы связи и безопасности на море.

Во вторник главы оборонных ведомств России и Украины ознакомятся с промышленными мощностями и возможностями “Черноморского судостроительного завода” и “Судостроительного завода имени 61 коммунара” в Николаеве, а также госпредприятия “Антонов” - в Киеве.