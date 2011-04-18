Фракция Тимошенко требует денонсации флотского соглашения

Фракция "БЮТ-Батьківщина"в Верховной Раде считает целесообразной денонсацию соглашения между Украиной и Россией о продлении до 2042 года пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, заявил лидер БЮТБ Иван КИРИЛЕНКО на согласительном совете в понедельник.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле 2010 года договорились о продлении пребывания российского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.

По словам КИРИЛЕНКО, спустя год после подписания соглашений, не видно конкретных результатов их реализации.

"Вы видите, что после подписания "харьковских соглашений" и их ратификации Украина безукоризненно выполняет свою половину обязательств. Флот себя прекрасно чувствует в Крыму, прекрасно чувствуют российские компании, русский язык. С другой стороны, мы не видим на 100 долларов удешевления газа по сравнению с европейской ценой, мы не видим стабилизированных тарифов, мы не видим 41 млрд. инвестиций, которые должны быть, мы не видим улучшения отношений с Российской Федерацией", - заявил лидер фракции "БЮТ-Батьківщина".

По его словам, сегодня наблюдается рост цен на все коммунальные услуги. КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТБ будет требовать создания в парламенте временной следственной комиссии, которая проанализирует ход выполнения "харьковских соглашений".

"Если следствием работы этой комиссии мы и в дальнейшем будем видеть невыполнение соглашений, то мы будем настаивать на отмене этих соглашений. Украина выполняет безукоризненно свои обязательства, а российская сторона их не выполняет", - сказал КИРИЛЕНКО.