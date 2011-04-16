Легковушка влетела в столб - 2 погибших, 2 раненых (фото)
12:36, 16 апреля 2011Крым
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Авария в Севастополе
Два человека погибли, еще два получили травмы в результате наезда легкового автомобиля на столб в субботу утром в Севастополе, сообщила пресс-служба ГАИ города.
«В 5.05 водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением, выехал на тротуар, где произвел наезд на световую опору», - говорится в пресс-релизе.
В аварии погибли 37-летний мужчина-водитель и женщина-пассажир, на вид ей около 30-ти лет (пока не опознана).
Еще два пассажира, 23-летняя женщина и 30-летний мужчина, доставлены в больницу.
По факту аварии ведется следствие.
Фото севастопольского управления ГАИ
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