Милиция Крыма - без начальника

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра ПРОСОЛОВА с должности заместителя министра внутренних дел - начальника милиции Крыма, которую он занимал чуть больше года.

«Освободить ПРОСОЛОВА Александра Анатолиевича с должности заместителя министра внутренних дел Украины - начальника главного управления МВД Украины в Автономной республике Крым», - говорится в указе ЯНУКОВИЧА № 476 от 15 апреля.

ЯНУКОВИЧ также уволил еще четверых замминистра внутренних дел: Василия ФАРИННИКА, Виктора РАТУШНЯКА, Анатолия ЛАЗАРЕВА и Леонида ЗИМУ.

Парламент Крыма в марте 2010 года согласовал кандидатуру ПРОСОЛОВА на пост начальника крымской милиции.

ПРОСОЛОВ родился 15 апреля 1961 года в Славянске Донецкой области.